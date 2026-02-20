График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 16:20

Происшествия
Kerala Kaumudi: в Индии женщина с топором дала отпор медведям и спасла мужа

В Индии женщина с топором дала отпор медведям и спасла мужа

Фото: ТАСС/Zuma

В Индии женщина смогла с помощью топора отпугнуть сразу шестерых медведей и спасти своего мужа, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Kerala Kaumudi.

Инцидент произошел в округе Маюрбхандж штата Одиша. Супруги Лили и Малде Сорен отправились в лес за листьями, где столкнулись с группой хищников.

Внезапно один из них набросился на мужчину и начал его атаковать. Женщина, не теряя ни секунды, схватила топор и бросилась на помощь мужу, нанося удары по зверю. В результате от полученных ран медведь отступил, а остальные хищники не рискнули нападать на пару.

Тем не менее мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в местную больницу. Впоследствии его перевели в специализированное медицинское учреждение из-за повреждений головы.

Ранее в индийском штате Уттаркханд медведь ворвался на территорию школы и схватил в классе ребенка. Хищник пробрался в здание во время занятий.

Животному удалось взломать одну из дверей и напасть на шестиклассника. Хищник попытался утащить ребенка в лес, однако ему помешали преподаватели и другие учащиеся. Мальчик, которого медведь оставил в кустах, получил серьезные травмы.

происшествияза рубежом

