27 октября, 21:30

В мире

Японский губернатор предложил использовать армию для борьбы с медведями-людоедами

Фото: 123RF.com/most66

В японской префектуре Акита предложили использовать армию для борьбы с медведями-людоедами, сообщает Life.ru.

С идеей обратиться к вооруженным силам за поддержкой выступил губернатор Кента Сузуки. Он озвучил эту инициативу после произошедшего в Аките нападения медведя, в результате которого погибла одна из четырех пострадавших.

"Ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты <…> поэтому мы решили обратиться в Минобороны", – написал он в соцсетях.

Ранее в Японии два гималайских медведя напали на бегуна и сломали ему кости. Инцидент произошел в начале октября в лесах, которые расположены возле города Меко.

Мужчина вышел на пробежку и заметил двух медведей. Спортсмен попытался отступить и закричал, предположив, что это испугает хищников. Тем не менее один из зверей атаковал мужчину.

Пострадавший бегун смог позвонить супруге, которая приехала за ним на машине. Спортсмену сделали несколько операций.

