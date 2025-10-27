27 октября, 21:30В мире
Японский губернатор предложил использовать армию для борьбы с медведями-людоедами
Фото: 123RF.com/most66
В японской префектуре Акита предложили использовать армию для борьбы с медведями-людоедами, сообщает Life.ru.
С идеей обратиться к вооруженным силам за поддержкой выступил губернатор Кента Сузуки. Он озвучил эту инициативу после произошедшего в Аките нападения медведя, в результате которого погибла одна из четырех пострадавших.
"Ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты <…> поэтому мы решили обратиться в Минобороны", – написал он в соцсетях.
Ранее в Японии два гималайских медведя напали на бегуна и сломали ему кости. Инцидент произошел в начале октября в лесах, которые расположены возле города Меко.
Мужчина вышел на пробежку и заметил двух медведей. Спортсмен попытался отступить и закричал, предположив, что это испугает хищников. Тем не менее один из зверей атаковал мужчину.
Пострадавший бегун смог позвонить супруге, которая приехала за ним на машине. Спортсмену сделали несколько операций.