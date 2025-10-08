Форма поиска по сайту

NHK: медведь напал на посетителей супермаркета в Японии

В Японии медведь напал на покупателей в супермаркете

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Медведь напал на двух покупателей супермаркета в японском городе Нумата префектуры Гумма, сообщает издание NHK.

Инцидент произошел вечером 7 октября. Сначала медведь напал на человека на парковке возле магазина, после чего он зашел внутрь здания и атаковал еще одного покупателя.

Кроме того, животное нанесло ущерб некоторым витринам супермаркета, на которых были выставлены свежая рыба и суши. Затем он сбежал из магазина.

Пострадавших осмотрели врачи, их травмы не представляют угрозы для жизни. Сотрудники местной полиции продолжают оставаться в состоянии боевой готовности, отслеживая медведя.

Ранее медведь набросился на 60-летнего мужчину в центре японского города Томия. Хищник внезапно набросился на прохожего, когда тот направлялся в магазин. После медведь скрылся в зарослях кустарника.

Еще одно ЧП произошло в конце сентября в Петропавловске-Камчатском, где медведь напал на женщину на территории местной школы. Дикое животное отстрелили сразу после нападения. Пострадавшую госпитализировали, однако позже она скончалась в больнице.

Новости регионов: на Чукотке туристы запустили дрон, чтобы отпугнуть медведей

