16 сентября, 16:58

Медведь набросился на прохожего в японском городе Томия

Фото: 123RF/oorka

В центре японского города Томия на 60-летнего мужчину набросился медведь. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на The Japan News.

Хищник внезапно набросился на прохожего, когда тот направлялся в магазин. После медведь скрылся в зарослях кустарника.

Пострадавший получил травмы головы, лица и рук, но его жизни ничего не угрожает – мужчину вовремя доставили в больницу. Местная полиция предупредила жителей о появлении хищника и усилила патрулирование улиц.

Ранее в Греции медведь напал на двух туристов, после чего столкнул одного из них в ущелье. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии, однако медикам не удалось его спасти.

Медведь разгромил несколько ульев на пасеке под Дмитровом

