CBS News: в Греции медведь столкнул мужчину в ущелье

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В Греции медведь напал на двух туристов Христоса Ставрианидиса и Димитриса Киороглуи, после чего столкнул одного из них в ущелье. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CBS News.

По данным СМИ, Ставрианидис и Киороглу гуляли по лесной тропе вместе с собакой последнего. Неожиданно к ним выбежал бурый медведь, который попытался напасть на Киороглу. Однако собаке мужчины удалось отвлечь хищника, после чего тот применил перцовый баллончик.

Ослепленный медведь сбил Ставрианидиса с тропы в ущелье и скрылся. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии, однако медикам не удалось его спасти.

По мнению экспертов из природоохранной организации Arcturos, хищник действовал не из агрессии. Медведь, скорее всего, защищался, почувствовав угрозу.

Отмечается, что Ставрианидис ранее нашел в горах обломки военного самолета, разбившегося примерно 70 лет назад. Мужчина планировал проложить к судну удобный маршрут, чтобы больше туристов смогли посмотреть на него.

Ранее медведь напал на мужчину в подмосковном округе Шаховская. Пострадавшего удалось эвакуировать с места происшествия в Красногорскую больницу, где его направили в реанимацию.

Состояние пострадавшего сначала оценивалось как тяжелое, затем мужчина пришел в сознание.

