Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье мужчина пришел в сознание

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Мужчина, который пострадал от нападения медведя в Подмосковье, пришел в сознание. Об этом сообщает телеграм-канал министерства здравоохранения Подмосковья.

"Его состояние улучшается. Мужчине предстоит еще несколько этапов лечения", – рассказал директор Красногорской больницы Бутай Бутаев.

Медведь напал на 29-летнего жителя Смоленской области в городском округе Шаховская 3 апреля. По данным СМИ, мужчина зашел глубоко в лес в поисках сброшенных лосиных и оленьих рогов, когда зверь вышел из чащи и бросился на него.

Пострадавший успел позвонить родственникам, благодаря этому спасатели смогли его найти. Вертолет санавиации центра медицины катастроф эвакуировал мужчину в Красногорскую больницу, медики оценили его состояние как тяжелое. На спине пострадавшего были множественные раны, а его состояние осложнялось черепно-мозговой травмой и тяжелыми переломами костей лица.