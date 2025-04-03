Медведь напал на мужчину в Шаховской

Фото: телеграм-канал "Максим Zабелин"

Медведь напал на мужчину в городском округе Шаховская. Вертолет санавиации центра медицины катастроф эвакуировал пострадавшего в Красногорскую больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в телеграм-канале.

По его информации, нападение произошло 3 апреля. Мужчину удалось найти благодаря слаженным действиям с участием МЧС и егерей, уточнил Забелин.

На данный момент пострадавший находится в реанимации. Его приняла мультидисциплинарная бригада врачей, медики оценили состояние мужчины как тяжелое.

"Проводятся необходимые обследования. Врачи готовят пациента к операции", – добавил глава ведомства.

Бригада врачей, которая осмотрела пациента, состоит из реаниматологов, хирургов, нейрохирургов и других специалистов, уточнила врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии реанимации Красногорской больницы Шабунова Олеся. По ее словам, пациент получает интенсивную терапию в условиях реанимации.

Ранее медведь напал на работника предприятия "Сигма-К" на Камчатке. Мужчина скончался от полученных травм, но животное удалось отстрелить.

