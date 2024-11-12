Двое мужчин госпитализированы после нападения медведя на Курилах

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Двое мужчин госпитализированы после нападения медведя на курильском острове Итуруп. Об этом пресс-служба агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщила на сайте.

Бурый медведь напал на людей 12 ноября. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель, которые шли по туристическому маршруту на Белые скалы – природные достопримечательности острова. Сейчас пострадавшие находятся в Курильской ЦРБ.

На месте происшествия работают сотрудники местного лесничества. Они ищут напавшего на людей медведя с целью отстрела.

Ранее в Приморье медведь пробрался на дачный участок в Пожарском районе и загрыз отца и сына. На следующий день он растерзал 35 собак в местном приюте, при этом никто из людей не пострадал.

Позже животное нашли и застрелили специалисты охотнадзора. Причины агрессивного поведения дикого животного выясняются.