Жительница Нижнеангарска погибла от нападения медведя

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Жительница бурятского Нижнеангарска, рыбачившая одна на берегу реки, погибла от нападения медведя. Об этом Бурприроднадзор сообщает в телеграм-канале.

По данным ведомства, медведь напал на женщину около реки Душкачанка, недалеко от тайги. Возможно, животное приняло человека за угрозу или решило воспользоваться уловом. От полученных травм жительница скончалась, говорится в публикации.

Инспекторы Бурприроднадзора и охотники застрелили напавшего медведя. Следы других особей не обнаружены.

Ранее медведь напал на пожилого мужчину и ранил его в Центральной Словакии. Инцидент произошел в лесном массиве, где у пострадавшего находится дачный участок. Мужчина увидел медведицу и попытался ее прогнать. Животное начало убегать, но потом вернулось и напало на пострадавшего. После этого медведица направилась в лес, а мужчина заметил рядом с ней детенышей.