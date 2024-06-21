Нашествие медведей наблюдается в Подмосковье

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Нашествие медведей наблюдается в Дмитровском городском округе Подмосковья. Животных видели на дороге, в лесу, а один медведь зашел на дачный участок, передает "Российская газета".

Так, жительница деревни Жестылево передала видео с животным в подмосковное министерство экологии и природопользования. Эксперты отметили, что на вид зверю около двух лет и он абсолютно здоров.

Сравнивая другие видео от горожан, специалисты выяснили, что медведи на них сильно похожи друг на друга по окрасу и размеру. В связи с этим они предположили, что это мог быть один медвежонок или несколько детенышей из одного помета.

Как отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов, общая популяция бурых медведей в Московской области сегодня оценивается в 10–15 особей, при этом в основном они проживают на территориях, смежных с соседними Тверской и Смоленской областями.

Он напомнил, что эти животные занесены в Красную книгу Московской области, они относятся к первой категории статуса редкости, то есть находятся под угрозой исчезновения. Местный егерь Олег Меркулов отметил, что в Дмитровском округе медведи очень редко появляются.

По мнению экологов, медведь пришел из Тверской области, где недавно завершился сезон охоты. Сейчас в местах, где люди видели зверя, специалисты устанавливают фотоловушки и раскладывают сладкие гостинцы.

Между тем эколог Илья Рыбальченко рассказал, что в районе Святогоровки живут около 15 особей медведей, так как там теплая летняя погода и хорошая растительность. Его слова приводятся на сайте "Аргументы и факты".

Рыбальченко напомнил, что подмосковные медведи почти не едят мясо – на 75% их рацион составляет растительная пища. Также он добавил, что не стоит забывать об опасности. Сами медведи не ищут встречи с человеком, но, если это произошло, нельзя поворачиваться к зверю спиной, нужно осторожно пятиться назад.

Также не стоит подкармливать медведей, советует эколог. Иначе животное может не уйти и придется вызывать специалистов.

Ранее в Центральной Словакии медведь напал на пожилого мужчину и ранил его. Инцидент случился в лесном массиве, где у пострадавшего располагается дачный участок. После того как мужчина увидел медведицу, он попытался ее прогнать. Она начала убегать, однако затем вернулась и напала на пострадавшего.