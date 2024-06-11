Режим повышенной готовности объявлен в Красноярске из-за медведей

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Режим повышенной готовности объявили в черте Красноярска из-за медведей, сообщает местная мэрия в своем телеграм-канале.

"В прошедшие две недели в Красноярске зарегистрированы несколько случаев появления медведей в черте города, в том числе в районах дач", – уточнили в мэрии.

По данным мэрии, местному управлению МВД совместно с Госинспекцией в области охраны и использования животного мира Минэкологии Красноярского края рекомендовали обеспечить патруль территории города.

Местные власти подчеркнули, что в случае обнаружения диких животных будут приниматься меры по защите жизни людей исходя из обстановки. Также, добавили в местной администрации, они смогут применять огнестрельное оружие. При обнаружении хищника или его следов жителям необходимо сообщить об этом по телефону 112.

В конце мая москвичи заметили лося за купанием в пруду в Новогирееве. Очевидец София рассказывала, что лось до купания пытался зайти в школу с другим лосем. Однако животные испугались и разбежались в разные стороны, отметила очевидец.

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