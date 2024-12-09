Медведь убил человека на Камчатке

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Медведь напал и убил работника предприятия "Сигма-К" на Камчатке, пишет министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.

Трагедия случилась 9 декабря в 04:10 по московскому времени в районе горно-металлургического комбината на реке Озерной в Карагинском муниципальном районе. Работник предприятия скончался от полученных травм, но медведя удалось отстрелить.

"Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств", – написал Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

За 2024 год это уже второе смертельное нападение медведя. Ранее, летом, дикое животное убило сборщика дикоросов в Елизовском районе Камчатского края. Кроме того, активность медведей фиксируется и в Сахалинской области. В ноябре хищник напал на двух мужчин на острове Итуруп, их госпитализировали.

