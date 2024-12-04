Reuters: ЕС понизит охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен

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Евросоюз с марта 2025 года собирается понизить охранный статус волков из-за их растущей численности и негативного влияния на животноводство. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Постоянный комитет Бернской конвенции проголосовал за предложение ЕС изменить охранный статус волка со "строго охраняемого" на "охраняемый". Изменения вступят в силу 7 марта 2025 года", – говорится в релизе.

Инициатором такого предложения стала Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен. По информации Reuters, эта мера стала результатом "личной борьбы" фон дер Ляйен против волков. Так, в начале года семейный пони главы ЕК был убит волками в Германии.

Ранее в Швеции лось проник в салон классических автомобилей BMW и разбил два дорогостоящих автомобиля. После произошедшего лось вышел на улицу и убежал в лес.

Еще один инцидент с диким животным произошел в Уганде, где крокодил напал на жену священника и съел ее. Происшествие случилось в округе Калангала. Женщина пошла к озеру, чтобы набрать воды, но в какой-то момент на нее набросился крокодил.