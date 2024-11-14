New Vision: в Уганде крокодил напал на жену священника и съел ее

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Крокодил напал на жену священника в Уганде и съел ее. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету New Vision.

По информации издания, все произошло 11 ноября в округе Калангала. Женщина пошла к озеру, чтобы набрать воды, но в какой-то момент на нее набросился крокодил. Рептилия схватила ее и скрылась под водой, рассказал супруг погибшей. С его слов, местные жители пытались найти женщину, но не смогли.

Отмечается, что летом она родила мальчика, которому сейчас около четырех месяцев.

Ранее в поселке Гамунупура на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на пенсионера, когда тот переходил дорогу через реку. Позже были найдены и опознаны частично съеденные останки. Судмедэксперты проводят расследование для выяснения обстоятельств случившегося.