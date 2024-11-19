People: университет в Нью-Джерси официально принял на работу ретривера

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Университет Монклер в Нью-Джерси официально принял на работу золотистого ретривера Чарли. Собаку трудоустроили в команду поддержки тренерского состава женской баскетбольной команды, пишет People.

Как отмечается в материале издания, профайл Чарли также появился на сайте учебного учреждения в разделе "Сотрудники женской баскетбольной команды 2024/2025 годов". Он занимает должность директора по pawsitive, что означает игру слов paw (лапа) и positive (позитивный).

"Обладая таким же золотым сердцем, как и его мех, Чарли известен своим заразительным энтузиазмом, мотивацией вилять хвостом и способностью поднимать настроение как на площадке, так и за ее пределами", – говорится в описании на сайте.

Как отмечают студенты, ретривер всегда приносит позитивные эмоции, особенно перед игрой.

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