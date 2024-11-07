HR-специалист Лоикова назвала неподходящих для жизни в офисе животных

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Животные на работе помогают сотрудникам успокоиться, снять стресс и напряжение, однако не все питомцы подходят для жизни в офисе. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, что практически в каждой пятой организации в РФ (19%) есть питомцы. При этом у 8% работодателей животные появились случайно, а 11% приобрели их намеренно. Обычно в компаниях живут рыбки или амфибии, кошки, попугаи, грызуны и черепахи. В некоторых офисах есть собаки и кролики.

По словам Лоиковой, собак, кошек, рыбок и других питомцев часто можно увидеть в IT-компаниях и творческих организациях – например digital-студиях, креативных и рекламных агентствах.

"Животные – это антистресс-терапия. Работодатели хотят, чтобы сотрудники не выгорали и чувствовали себя лучше", – пояснила эксперт.



Зулия Лоикова независимый HR-специалист Большинство животных достаточно активно откликаются на поглаживание, почесывание. Когда же человек их гладит, у него снимается напряжение, выравнивается сердцебиение, ритм. Сотрудник как бы отдает отрицательную энергию и успокаивается сам. Также снизить стресс можно, просто понаблюдав за животным.

В то же время, по мнению Лоиковой, не все питомцы подойдут организациям из-за своего поведения. Она привела пример из практики, когда в офисе жил большой попугай, который своими криками мешал работать.

"Кто-то заводит грызунов, но они не всем заходят. Их не особо погладишь, они часто загрязняют пространство вокруг клетки. Это не всегда удобно, и не в каждом случае это форма терапии от стресса", – предупредила специалист.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что наблюдение за аквариумными рыбками помогает снизить артериальное давление и нагрузку на глаза, за счет чего проходит усталость. Также аквариум поможет сформировать комфортную рабочую атмосферу в офисе или другом публичном месте.

