Исследователь Смит: кошки выбирают коробки, чтобы избегать опасности

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Кошки выбирают коробки в качестве безопасного места из-за того, что стенки создают боковое давление, которое способно оказывать успокаивающий эффект, отметила исследователь Габриэлла Смит. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Исследование 2019 года выявило, что наличие укромного места снижает уровень стресса у кошек, впервые оказавшихся в приюте. Если у них нет возможности спрятаться, они могут использовать даже перевернутые лотки в качестве укрытия.

Кроме того, кошки проявляют интерес не только к коробкам, но и к плоским предметам. В 2021 году в ходе одного из экспериментов ученые проверяли, будут ли кошки оставаться в ненастоящих коробках, которые представляют собой лишь контур прямоугольника, нарисованный на полу.

Благодаря исследованию было зафиксировано, что кошки способны занимать положение даже в двухмерных фигурах, что свидетельствует об их способности воспринимать границы и оценивать уровень безопасности.

По мнению Смит, это является эволюционным преимуществом для кошек. Им необходимо четко определять границы объектов, чтобы избегать потенциально опасных ситуаций.

Существует предположение, что коробки помогают охотиться из засады. Домашние кошки часто прячутся, чтобы внезапно атаковать игрушку или даже человека, что связано с их природными охотничьими инстинктами.

Интерес к коробкам не ограничивается домашними животными. Крупные кошки в зоопарках, такие как тигры, пумы и львы, также любят играть с коробками.

Между тем ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что домашняя кошка может принять улыбку гостя за хищный оскал, тем самым увидев в человеке врага. Ветеринар предупредил, что сближение может вызвать у кошки тревогу. По его словам, животное может проявить агрессию, если человек окажется слишком близко.

