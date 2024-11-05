Ветеринар Шеляков: домашняя кошка может принять доброжелательность гостя за враждебность

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Домашняя кошка может принять улыбку гостя за хищный оскал, тем самым увидев в человеке врага, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Об этом сообщает News.ru.

"Мы показываем ей зубы, а значит, угрожаем", – добавил врач.

Ветеринар предупредил, что сближение может вызвать у кошки тревогу. По его словам, животное может проявить агрессию, если человек окажется слишком близко.

Шеляков объяснил, что в кошачьем мире такой жест может восприниматься как попытка доминирования. Он также посоветовал не делать резких движений руками, если вы хотите погладить питомца.

Ранее ветеринарный врач Виктория Романовская рассказала, что кошки также могут сторониться людей, склонных к агрессии или нетерпеливости, так как эти животные крайне чувствительны к невербальному поведению окружающих.

Так, считывая язык тела, они могут расценить определенные жесты или действия как угрозу. Например, когда человек смотрит коту прямо в глаза, он может отнестись к этому как к вызову.