Юрист Ливингстон дала главные советы по борьбе с догхантерами

Жители юго-запада столицы жалуются на догхантеров: по словам хозяев собак, преступники разбросали по улице отравленные сосиски, после которых у питомцев резко ухудшилось самочувствие. Как действовать в подобных случаях и что грозит живодерам, разбиралась Москва 24.

"Получают удовольствие от убийства"

Очередные жалобы на догхантеров появились в СМИ и телеграм-каналах 30 октября. По словам одной из жительниц столичного района Зюзино, во время прогулки возле дома на улице Малой Юшуньской ее собака подобрала с земли сосиску, после чего почувствовала себя плохо. В частности, у питомца начали подкашиваться лапы, появились слабость и дрожь. Отмечается, что сосиска якобы была нашпигована некими таблетками.

По данным телеканала "360", всего на юго-западе столицы отравились как минимум восемь животных. Причем не бездомных, а именно домашних. Владелец одной из пострадавших собак Дмитрий рассказал журналистам, что у его питомца по кличке Форрест внезапно начался отек мозга. Сначала врачи подозревали эпилепсию, но когда анализы ничего не показали, появилась версия, что домашний любимец мог что-то съесть.



Дмитрий хозяин пострадавшей собаки Мы поговорили с соседями, тоже владельцами собак, которые сказали, что у их питомцев наблюдались такие же симптомы.

Полиция уже проводит проверку по сообщениям об отравлениях животных в Зюзине, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Однако, по официальным данным, заявлений и обращений от жителей о случившемся пока не поступало.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал Москве 24, что обычно проблема с догхантерами больше касается регионов, поскольку в столице практически нет бездомных собак.



Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды В Москве догхантеры борются с домашними животными, которые никому не причиняют никакого вреда. Это просто извращенцы, преступники, которые получают удовольствие от убийства.

Парламентарий подчеркнул, что такие преступления подпадают под статью о жестоком обращении с животными, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы (часть 2 статьи 245 УК РФ).

При этом Бурматов обратил внимание, что в данном случае проблема касается не только безопасности животных, но и детей, так как отрава может быть рассыпана в тех же песочницах.

Как бороться с живодерами?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заметив разбросанную по улице отравленную еду, первым делом необходимо обращаться в полицию, посоветовала в разговоре с Москвой 24 юрист, зоозащитник, руководитель Научно-исследовательского центра "Право и спорт" Оливия Ливингстон.





Оливия Ливингстон юрист, зоозащитница Заявление в полицию важно для фиксации преступления, если действительно подтвердится факт умышленного подкидывания яда. В документе следует указать все подробности: место, время находки, описание еды и ее состояние. Плюс нужно приложить фотографии отравленных продуктов и мест, где они были найдены.

"Можно также сообщить о случившемся в местные органы власти (например, администрацию района) или ветеринарную службу, если есть подозрения, что отраву могли использовать для животных", – подчеркнула Ливингстон.

По факту отравления полиция должна начать расследование. Доказать, что еда была испорчена специально, может быть сложно, но возможно при наличии свидетельских показаний, видеозаписей и результатов экспертизы, отметила юрист.

"Если собака съела отраву, ее необходимо немедленно везти к ветеринару, так как время в таких случаях критично. Чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на спасение животного. Если есть возможность, лучше взять с собой образец пищи для анализа", – отметила она.

Собранные ветеринаром данные о состоянии собаки и ее анализы могут стать доказательствами в деле. Плюс, чем больше жалоб будет от пострадавших владельцев, тем выше вероятность более серьезного разбирательства и принятия мер по предотвращению подобных инцидентов, заключила эксперт.