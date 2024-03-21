Москвичи пожаловались на догхантеров, разбрасывающих мясо с острыми крючками

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Жители столичной Коммунарки пытаются найти догхантеров, которые разбрасывают мясо с острыми крючками и кусочки хлеба с отравой. Как сообщили местные жители в беседе с Москвой 24, у них есть один подозреваемый.

Хозяйка лабрадора по кличке Купер указала, что ее питомец по дороге домой съел два кусочка мяса, в которых были крючки. Жительнице пришлось везти собаку в клинику, где ей сделали УЗИ. После операции по изъятию опасных предметов собака стала чувствовать себя лучше, однако медицинские услуги обошлись в примерно 50 тысяч рублей.

По словам местных жителей, от такой приманки пострадали уже четыре питомца. Одну из таких ловушек нашли на территории ЖК "Москвичка", возле моста у перехода в сторону леса, где обычно гуляют с собаками. По данным местных жителей, догхантеры также разбрасывают куски хлеба с розовой жидкостью. Их находят в парке, во дворах и даже в подъездах. Владельцы животных в целях безопасности начали проводить рейды и собирать приманки.

Подозреваемым в раскидывании мяса с крючками стал один из местных жителей, которого якобы заметили за разбрасыванием ловушек. После этого жильцы позвонили в полицию, однако мужчина зашел в дом и правоохранители не смогли с ним поговорить. При этом сам мужчина свою вину не признает.

Ранее жители столичных районов Измайлово и Пресненского заявляли, что нашли розовые пятна на снегу. Они предположили, что это могли быть следы от противотуберкулезного лекарства, токсичного для животных.

Однако в столичном комитете ветеринарии заявили, что не получали обращений по поводу собачьего яда на улицах города. Там подчеркивали, что в ветклиники животные с таким отравлением также не поступали.



Догхантера начали искать в Коммунарке