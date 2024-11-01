Депутат Бурматов призвал сажать догхантеров на 5 лет после отравления собак в Зюзине

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В России необходимо сажать догхантеров на 5 лет по статье о жестоком обращении с животными. Так прокомментировал Москве 24 первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ситуацию с отравлением собак в столичном районе Зюзино.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Зюзине догхантеры подкладывают яд в сосиски. Предварительно, от действий злоумышленников пострадали восемь собак. У животных наблюдаются проблемы с пищеварением, судороги и паралич конечностей.

Бурматов рассказал, что обычно проблема с догхантерами носит сезонный характер и больше касается регионов, поскольку в Москве практически нет бездомных собак. Как правило, догхантеры активизируются весной.

"Получается, что в Москве эти догхантеры просто борются с домашними, с владельческими животными, которые никому не причиняют никакого вреда, никаких проблем. Это просто извращенцы, это преступники, это абсолютно аморальные типы, которые получают удовольствие от убийства", – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что это просто люди, которые убивают домашних питомцев и потенциально создают угрозу для других граждан. Депутат пояснил, что они разбрасывают отраву в том числе на площадках и в песочницах. В итоге это будет лежать до самой весны и неизвестно кому и когда попадет в руки.



Владимир Бурматов депутат Госдумы У нас догхантерство подпадает под часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", "Убийство двух и более животных". Догхантера можно посадить на пять лет по действующему законодательству.

Между тем юрист и руководитель Научно-исследовательского центра "Право и спорт" Оливия Ливингстон рассказала, куда обращаться, если нашли на улице еду с отравой. По ее словам, в первую очередь необходимо сообщить о находке в полицию, предварительно сфотографировав место, где находилась отравленная еда.

Ливингстон призвала написать заявление, указав все подробности: место, время находки, описание еды и ее состояние, а также приложить фотографии. Эксперт напомнила, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий и намерений преступника.

Если отравление привело к смерти человека или животного, наказание будет значительно строже. По словам юриста, доказать умысел, что еда была специально отравлена, а не случайно оказалась там, может быть сложно, но возможно при наличии свидетельских показаний, видеозаписей и результатов экспертизы.

Если отраву съела собака, ее немедленно нужно везти к ветеринару. Ливингстон подчеркнула, что время критично при отравлениях.



Оливия Ливингстон юрист Если возможно, возьмите с собой образец еды, которую съела собака, для анализа. По факту отравления вашего питомца полиция должна провести расследование.

В марте жители столичной Коммунарки пытались найти догхантеров, которые разбрасывали мясо с острыми крючками и кусочки хлеба с отравой.

Подозреваемым стал один из местных жителей, которого якобы заметили за разбрасыванием ловушек. После этого жильцы позвонили в полицию, однако мужчина зашел в дом, и правоохранители не смогли с ним поговорить. При этом сам мужчина свою вину не признал.

