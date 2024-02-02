Столичная ветслужба не получала обращений по поводу собачьего яда на улицах города

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В столичный комитет ветеринарии не приходили обращения насчет нахождения собачьего яда на городских улицах, в ветклиники животные с признаками такого отравления также не поступали. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе ведомства.

"На данный момент в наши ветклиники с подобным отравлением животные не поступали. Не было и обращений от жителей в комитет ветеринарии", – указано в сообщении.

В комитете отметили, что в случае обнаружения подозрительного вещества надо обратиться в полицию. Кроме того, горожане могут направить пробу снега в лабораторию для проведения исследования. Так специалисты выяснят, действительно ли в окрашенном снеге был яд, добавили там.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация, что владельцы собак в столичных районах Измайлово и Пресненском заметили розовые пятна на снегу. Предположительно, они могли остаться от изониазида – противотуберкулезного лекарства, токсичного для животных.

Летом прошлого года активность догхантеров была зафиксирована на востоке города, о чем сообщили владельцы собак с Челябинской улицы. Они обратились в полицию после того, как 10 питомцев, вернувшись с прогулки, почувствовали недомогание. Некоторые собаки скончались.

В Гольянове и Бутове активизировались догхантеры