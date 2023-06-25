Главные шаги по оказанию первой помощи домашнему питомцу

Домашние животные могут перегреться на солнце, получить ожог, отравиться едой или подобранными на прогулке химикатами. Поэтому владельцам важно знать, как правильно оказать питомцу первую помощь, особенно если рядом нет ветпункта. Как спасти домашнее животное, а не сделать ему еще хуже, Москва 24 расскажет вместе с ветеринарным врачом.



Тепловой удар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В жару одна из главных опасностей для питомцев – тепловой удар, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Марина Руденко. В зоне риска все домашние любимцы – от кошек и собак до грызунов, кроликов и хорьков, предупредила эксперт.



Чтобы избежать опасного состояния, не надо долго гулять с питомцем под палящим солнцем, оставлять его в закрытой машине и душном помещении, а также ставить клетку с ним под прямыми лучами. Вовсе не стоит выходить на улицу в жару с собаками брахицефальных пород. Они очень плохо переносят зной, так как не могут достаточно эффективно регулировать температуру тела с помощью дыхания, объяснила Руденко.

Основные симптомы при тепловом ударе:



вялость;

одышка;

повышение температуры тела;

нарушение координации движений;

потеря сознания.



Марина Руденко ветеринарный врач Чтобы помочь животному, получившему тепловой удар, надо быстро перенести его в темное прохладное место. Затем смочить водой уши, живот, подмышки и внутреннюю поверхность бедер либо обернуть тело влажным полотенцем так, чтобы шерсть была мокрой.

Последствия теплового удара могут проявиться даже через пару дней после его получения, отметила ветеринарный врач.

Также стоит напоить животное водой – это поможет снизить температуру и компенсирует обезвоживание. К затылку нужно приложить холод. При этом обливать питомца ледяной водой очень опасно. Это связано с тем, что охлаждение должно быть постепенным, предупредила Руденко. После оказания первой помощи питомца следует показать врачу.

Термический ожог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бытовой причиной термических ожогов у домашних питомцев могут стать горячие предметы, огонь, пар и кипяток, напомнила Марина Руденко. В частности, животные обжигают подушечки лап о включенную плиту и получают травмы из-за горящих свечей. Кроме того, на них могут нечаянно опрокинуть кастрюлю, чайник или кружку с кипятком, отметила ветеринарный врач.





Марина Руденко ветеринарный врач При термическом ожоге поврежденную поверхность надо остудить компрессом или промыть прохладной водой. Ни в коем случае не используйте лед или ледяную воду.

Далее место повреждения можно покрыть ранозаживляющим средством в виде пены. Чтобы она легла равномерным слоем, баллончик с лекарством необходимо предварительно встряхнуть 10–15 раз. Наносить его следует с расстояния 1–5 сантиметров. После обработки поврежденную кожу надо закрыть повязкой либо надеть на животное защитный пластиковый воротник, чтобы питомец не вылизывал место ожога, рассказала порядок действий Руденко.

Кремы и мази наносить на ожоги нельзя. У них плотная консистенция, которая мешает заживлению кожи, предупредила ветеринар.

После первой помощи питомца важно показать врачу. Он оценит серьезность ожогов и при необходимости назначит специальные повязки. Кроме этого, может потребоваться прием антибиотиков, капельницы и обезболивание.

В случае когда степень повреждения кожи очень большая, животное следует доставить к врачу незамедлительно, добавила специалист.

Химический ожог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Химические ожоги возникают при попадании на кожу таких агрессивных веществ, как щелочи и кислоты. По словам врача, причиной раздражения может стать даже косметика для животных или ветеринарные препараты для наружного применения.





Марина Руденко ветеринарный врач При химическом ожоге сразу наденьте на питомца ветеринарный воротник, чтобы он не слизывал средство с кожи. Если подозреваете, что вещество попало на слизистые оболочки – рот, глаза, – обильно промойте их теплой проточной водой.

"Ей же надо убрать как можно больше загрязнения с кожи. Если питомец испачкался в чем-то маслянистом, к мытью следует подключить шампунь для животных либо человеческий", – объяснила Руденко.

При этом специалист предупредила, что в процессе смывания грязи с питомца нельзя применять другие химические вещества, такие как растворитель для красок – лучше просто состричь шерсть. После надо обязательно обратиться в ветклинику, где при необходимости очистят питомца под наркозом и подскажут, как быть с кожной реакцией.

Отравление

Сложнее всего оказать первую помощь питомцу при отравлении, отметила ветеринарный врач. Это связано с тем, что в домашних условиях это состояние бывает очень сложно диагностировать, рассказала Руденко.

"Зачастую у отравления нет специфических симптомов. Например, воспаление матки также сопровождается рвотой и диареей", – пояснила эксперт.

У собак лечение часто затрудняется невозможностью определить, что конкретно животное подобрало на улице. Чтобы избежать опасности, питомца важно отучать от привычки хватать на прогулке все подряд на занятиях с кинологом, посоветовала Руденко.





Марина Руденко ветеринарный врач Алгоритм первой помощи при отравлении зависит от того, из-за чего именно оно произошло. Если съедены пищевые отходы, достаточно дать животному энтеросорбент. А дальше наблюдать за состоянием и обращаться к врачу, если состояние не улучшится.

Если животное съело крысиный яд и прошло немного времени, нужно вызвать у него рвоту, сделать инъекцию ветеринарного препарата "К1" и незамедлительно обратиться к врачу. Тот же порядок действий, если домашний любимец пострадал из-за отравы догхантеров. Только инъекция понадобится другая – пиридоксин, отметила врач.

При этом она напомнила, что рвоту нельзя вызывать, когда питомец проглотил острый предмет, химикаты, кислоту или щелочную бытовую химию. А также если он находится без сознания или в судорогах, напомнила специалист. Как правильно вызвать рвоту и сделать инъекции препаратов, лучше проконсультироваться у своего ветеринарного врача или в ближайшей клинике, добавила Руденко.

