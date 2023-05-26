Юрист объяснила, как наказать любителей выгуливать собак без поводка

Выгул собак без поводка и намордника, постоянный лай за стеной, порча чужого имущества – многим жителям больших городов знакомы эти проблемы. Они же часто становятся причинами бесконечных скандалов с соседями. Москва 24 выяснила у юриста, можно ли привлечь к ответственности нерадивых хозяев.



"Не бойтесь, он не кусается"

Пользователи Сети рассказывают, что основная претензия ко многим владельцам собак — выгуливание без поводка и намордника. Иногда это представляет реальную угрозу для окружающих.

"Соседи завели бойцовскую собаку, выгуливают ее без намордника. Она много раз выбегала из квартиры, прыгала на других жильцов. Хозяева на жалобы не реагируют. Полицию вызывали, те выписали штраф. Второй раз свидетелей не было, полицейские просто сделали замечание", – написала одна из пользователей.





пользователь Сети Сосед по даче завел алабая. Сначала он был неагрессивный – гуляли с ним спокойно, без поводка и намордника. Потом пес подрос, и прогулки превратились в ад. Он кидается на нашу маленькую собаку, приходится чуть ли не разнимать их, хотя я сама жутко боюсь. Хозяин не придает значения, говорит: не бойтесь, он не кусается. Думаем с мужем купить перцовый баллончик.

Причем неудобства доставляют и маленькие породы собак.

"Домой пройти спокойно невозможно. С нами на одной лестничной клетке живет семья со шпицем. Выгуливают его без поводка. Он очень агрессивен: когда идешь мимо, лает и кидается под ноги. Спокойно попросила выгуливать собаку на поводке, в ответ услышала одно хамство", – рассказала другая пользовательница.

Еще одна частая проблема: соседская собака постоянно шумит.





пользователь Сети Собака соседки сверху лает весь день, пока хозяйки нет дома. Она не замолкает ни на минуту – может лаять 8–10 часов. Хоть и не громко, но так пронзительно, что ее слышно во всех комнатах. Часто будит по утрам, часов с семи. Разговаривали с хозяйкой много раз, предлагали оплатить ошейник антилай – не соглашается, молчит и закрывает дверь.

Бывает и так, что питомец портит чужое имущество.

"Собака соседей сгрызла ботинки для сноуборда, которые стояли в общем коридоре, и две пары сапог. Пошли к ним для возмещения ущерба. В ответ получили хамство, угрозы. Потом просто захлопнули дверь", – пожаловалась москвичка.



Штраф за поводок

Выгул собаки без намордника и поводка, ее громкий лай, который мешает соседям, могут обернуться штрафами для хозяина. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По словам специалиста, свободный выгул разрешен для небольших собак – не более пяти килограммов и до 40 сантиметров в холке. Но только на предназначенных для этого, огороженных площадках, безлюдных пустырях. Для более крупных животных в общественных местах (дворы дома, парки, подъезды) нужно использовать специальные приспособления. Опасные породы, независимо от места их выгула, всегда должны быть на поводке и в наморднике.

Выгул животного на детских, спортивных и культурных площадках, пляжах, на территориях детсадов, школ и больниц вообще запрещен.





Алла Георгиева юрист Если ваш сосед выгуливает собаку без поводка и намордника, первое, что я рекомендую сделать, – побеседовать с ним и объяснить, что он нарушает правила, доставляет другим жителям неудобства. Такой диалог лучше вести в присутствии кого-либо в качестве свидетеля.

Если разговор ни к чему не приводит, нужно обратиться с заявлением в полицию. Лучше заранее заручиться доказательствами: сделать фото и/или видео нарушителя с собакой без поводка и намордника.

"Советую также сообщить о времени и месте выгула собаки, чтобы прибывший полицейский смог обнаружить нарушение. Если факт подтвердится, то владелец будет привлечен к административной ответственности. За подобные нарушения предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей", – сказала Георгиева.

Кроме того, можно обратиться в суд и потребовать от ответчика компенсацию морального вреда, если собака вас испугала, набросилась или повредила вашу одежду.

"При выгуле собаки на территории больницы или детского сада заявление также можно отнести в администрацию населенного пункта и Роспотребнадзор", – добавила юрист.

Если от поданных исков в органы нет результатов, можно подать жалобу в прокуратуру.



Громкий лай, порча имущества

Другая ситуация – животное соседа беспокоит вас громким лаем. В этом случае нужно обратиться в УК или ТСЖ. Наложить какой-либо штраф они не вправе, но специалисты организаций могут разъяснить, что собака нарушает покой дома, потребовать устранить ситуацию.

Еще один вариант – обращение в полицию. "Рекомендую заранее зафиксировать лай и вой собаки, найти свидетелей, которым также мешают звуки животного. По прибытии полиция зафиксирует нарушение в протокол", – добавила юрист.

Если и это ни к чему не приводит, то нужно идти в суд. Там тоже понадобятся доказательства: видео, аудиоматериалы, свидетельства других соседей. Можно самостоятельно обратиться в частную организацию для измерения громкости шума. Если лай мешает многим, иск может быть коллективным. В случае его удовлетворения, все понесенные по делу расходы лягут на нарушителя.





Алла Георгиева юрист Другой вариант – обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Специалисты ведомства замерят уровень шума специальным прибором, составят акт. При подозрении, что животное лает и воет от голода, а также вследствие жестокого обращения с ним можно обратиться и в зоозащиту.

Если удастся доказать вину владельца, он будет привлечен к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и получит штраф от 500 до 1 000 рублей за каждый факт нарушения.

Добиться справедливости также можно, если собака испортила ваше имущество, например погрызла обувь.

"Вы вправе обратиться к владельцу животного с претензией о возмещении ущерба. Для этого нужно представить доказательства стоимости испорченной обуви, это может быть чек. Еще лучше приложить запись видеокамеры, где видно, чья собака испортила имущество", – рассказала Георгиева.

Если владелец животного отказывается добровольно возвращать ущерб, то взыскивать его придется в судебном порядке, заключила юрист.