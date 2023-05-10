Депутат напомнил, что штрафы за самовыгул собак уже предусмотрены в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы отклонят поправки о запрете самовыгула собак, поскольку соответствующие нормы фактически уже содержатся в российском законодательстве. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

"Поправки не будут поддержаны коллегами, потому что сегодня возможность установления штрафов и запрета самовыгула уже есть. <...> Регионы (год назад. – Прим. ред.) получили право установления дополнительных требований к условиям содержания и выгула животных, получили возможность запрещать самовыгул", – сказал он.

По его словам, данные Минприроды РФ свидетельствуют о том, что этой возможностью воспользовались уже многие российские регионы.

Бурматов также высказался относительно поправки об обязательной регистрации животных. Он поддержал эту идею, но заметил, что регулирование этого вопроса также необходимо передать в ведение регионов, и не исключил, что это может быть сделано уже в этом году.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил штрафовать хозяев за самовыгул собак в размере МРОТ. Он также указал на необходимость обязательного чипирования животных, чтобы было легче находить их владельцев.

