Угрожавшего собачникам хулигана арестовали на 10 суток в Москве

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал мужчину, угрожавшего хозяевам собак, на 10 суток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Осмаева Ислама Умаровича признали виновным по части 2 статьи 20.1 УК РФ ("Мелкое хулиганство").

Как передает агентство, накануне стало известно, что в столичном ЖК Match Point появился догхантер. Он запрещал жильцам выгуливать питомцев и нанял специальных людей для борьбы с собачниками.

Осмаев был задержан полицейскими на улице Василисы Кожиной, рассказали агентству в столичном главке МВД. После нарушителя доставили в отдел и составили протокол. В ведомстве не прокомментировали, в каком ЖК произошел инцидент, но Match Point находится по этому адресу, заключили в издании.

В октябре 2021 года в приюте "Лохматая душа", расположенном в городском округе Чехов, произошло массовое отравление собак. Прокуратура Московской области начала в связи с этим проверку.

Позднее владелец приюта рассказала, что вскрытие умерших от отравления собак показало сильную интоксикацию организма. Она заявила, что причиной случившегося стал корм.

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