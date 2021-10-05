В приюте в Чехове рассказали о результатах вскрытия умерших от отравления собак

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владелец приюта "Лохматая душа" в Чехове Валентина Силич рассказала, что вскрытие умерших от отравления собак показало сильную интоксикацию организма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Результаты готовы только по вскрытию. Очень плохие. Полностью интоксикация всего организма, сильная интоксикация всего организма, весь организм отравлен", – сказала Силич.

Она уточнила, что результатов экспертизы корма пока нет.

"Накормили всех, упало 200, где был отравленный корм, в каких кормушках, как это доказать сейчас", – добавила она.

По ее словам, отравление кормом произошло еще в нескольких приютах с разницей в два дня.

"Это вина полностью корма, но сами понимаете, это или все 10 тонн сдавать на анализы, это нереально. Поэтому юристы думают, что нам делать. Мы будем продолжать бороться. Приют "Лесной", приют "Гавландия", приют "Наш дом". Корм один и тот же, производитель один и тот же <...> Партия одна была", – уточнила владелец приюта.

Министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии остаются несколько собак, 59 животных находятся в стабильном удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями о массовом отравлении животных в приюте в Чехове, в результате чего погибли десятки собак.

Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований об ответственном обращении с животными и при наличии оснований примут необходимые меры реагирования.

