Власти рассказали о состоянии собак после массового отравления в приюте в Чехове

Фото: instagram.com/lokhmataya_dusha

Состояние собак после массового отравления в приюте "Лохматая душа" в подмосковном Чехове оценивается как стабильное, рассказал министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.

"На сегодняшний день состояние животных в приюте "Лохматая душа" стабильно. Врачи ветеринарной станции по городскому округу Чехов контролируют ситуацию и продолжают проведение необходимого осмотра животных. Экспертизы пока не готовы", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями о массовом отравлении животных в приюте в Чехове, в результате чего погибли десятки собак.

Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований об ответственном обращении с животными и, при наличии оснований, примут необходимые меры реагирования.

