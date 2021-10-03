Прокуратура начала проверку сообщений о массовом отравлении собак в приюте в Чехове

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Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями о массовом отравлении собак в приюте в Чехове. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с появившейся в социальных сетях информацией о массовом отравлении собак в приюте в городском округе Чехов. В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура оценит соблюдение требований об ответственном обращении с животными и, при наличии оснований, примет необходимые меры реагирования.

Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после информации о сданной в багаж и потерянной в аэропорту Домодедово собаке.