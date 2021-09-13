Хозяйка сбежавшей в Домодедово собаки не верит, что животное само выбралось из клетки

В аэропорту Домодедово потерялась собака по кличке Ева. Хозяева перед поездкой поместили ее в переноску и сдали в багаж. То, что животного не было на борту, выяснилось уже по прилете. Рассказываем, как ищут питомца, а также что заявили в аэропорту и авиакомпании о произошедшем.



Пропала собака

Рейс из Москвы в Симферополь, на котором потерялась собака, состоялся 10 сентября. Хозяйка животного Екатерина Безручко написала на своей странице в Instagram, что по прилете на полуостров вместе с мужем и дочерью они около часа ожидали выдачи любимца.

По ее словам, о том, что собака вырвалась еще при погрузке на самолет, им не сообщили. Женщина утверждает, что животное начали искать спустя сутки после того, как к делу подключилась полиция.

В беседе с сайтом "Комсомольская правда" Екатерина уточнила, что авиакомпания якобы отказала в покупке места в салоне, поэтому хозяевам пришлось оплатить багаж.

"Собака была в переноске, которая закрыта на хомут, муж все проверил лично. Вряд ли собака, которая весит всего 10 килограммов, могла сорвать замок, открыть клетку", – считает владелица животного.

По словам женщины, в авиакомпании заявили, что не отвечают за багаж, и посоветовали обратиться в аэропорт. Вместе с тем в Домодедово якобы попросили, чтобы она лично прилетела для дальнейших разбирательств.





Екатерина хозяйка потерявшейся собаки в аэропорту Домодедово Люди пишут мне в соцсетях, что видят собаку. Значит, она еще жива. Но пока никто не поймал, хотя она добрая.

Екатерина добавила, что планировала отдыхать в Симферополе до 24 сентября и попросила, чтобы к поискам допустили ее родственников. "Но так якобы нельзя. А мне слетать в Москву туда-обратно обойдется около 30 тысяч рублей", – пожаловалась она.



Брошены все силы

После того как скандал распространился в СМИ, Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку "по сообщениям <...> о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных в международном аэропорту Домодедово". Отмечается, что будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования в случае нарушений.

Вместе с тем в пресс-службе Домодедово пояснили, что пропавшее животное в аэропорту разыскивает оперативная группа в круглосуточном режиме. "Поиск охватывает всю территорию аэродрома – 1 300 гектаров. В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомца", – говорится в сообщении пресс-службы.





пресс-служба Домодедово Наши специалисты оперативно информируют хозяйку Евы о ходе поиска. Мы также связались с хозяйкой, чтобы включить ее в оперативную группу для участия в поиске питомца.

На записях с камер наблюдения видно, что собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. "Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет. Мы сожалеем о произошедшем и приложим все усилия, чтобы найти питомца", – подчеркнули в аэропорту.

В пресс-службе авиакомпании S7, которая выполняла рейс в Симферополь, подтвердили, что собака открыла дверь переноски самостоятельно.





пресс-службе S7 Мы понимаем, насколько это грустная и неприятная ситуация. Мы просмотрели записи видеокамер – в зоне обработки багажа собака самостоятельно открыла дверь своей переноски, внешних воздействий зафиксировано не было.

В S7 добавили, что подобные ситуации случаются, если, к примеру, "в предполетной суете переноска была закрыта неплотно". При этом перевозчик готов вознаградить того, кто найдет потерявшегося питомца.

Авиакомпания также предложила предоставить хозяйке собаки бесплатные авиабилеты, чтобы она приехала забрать любимца, если его найдут. Кроме того, в пресс-службе S7 уточнили, что могут самостоятельно отправить животное в Крым.