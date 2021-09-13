Аэропорт Домодедово и S7 заявили, что круглосуточно ищут пропавшую собаку

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Домодедово"

Московский аэропорт Домодедово и авиакомпания S7 сообщили о круглосуточных поисках пропавшей собаки Евы, передает РИА Новости.

Как стало известно из сообщений СМИ, пассажиры рейса S7 Москва (Домодедово) – Симферополь сдали в багаж собаку. Животное находилось в специальной переноске, однако до места назначения рейса не доехало.

"В Домодедово в круглосуточном режиме оперативная группа ищет собаку Еву. Поиск охватывает всю территорию аэродрома – 1 300 гектаров. В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене", – заявили в воздушной гавани.

На записях с камер наблюдения видно, как собака смогла перегрызть защитный хомут и покинуть переноску. Внешних повреждений на ней выявлено не было.

В авиакомпании S7 подтвердили, что готовы предоставить вознаграждение нашедшему собаку. Представители перевозчика также добавили, что находятся на связи с хозяевами и службами аэропорта, и напомнили внешний вид животного: небольшой размер, короткие черно-белые лапы, розовый ошейник с номером телефона.