Аэропорт Домодедово и S7 заявили, что круглосуточно ищут пропавшую собаку

19:45
Фото: телеграм-канал "Аэропорт Домодедово"
Московский аэропорт Домодедово и авиакомпания S7 сообщили о круглосуточных поисках пропавшей собаки Евы, передает РИА Новости.
Как стало известно из сообщений СМИ, пассажиры рейса S7 Москва (Домодедово) – Симферополь сдали в багаж собаку. Животное находилось в специальной переноске, однако до места назначения рейса не доехало.
"В Домодедово в круглосуточном режиме оперативная группа ищет собаку Еву. Поиск охватывает всю территорию аэродрома – 1 300 гектаров. В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене", – заявили в воздушной гавани.
На записях с камер наблюдения видно, как собака смогла перегрызть защитный хомут и покинуть переноску. Внешних повреждений на ней выявлено не было.
В авиакомпании S7 подтвердили, что готовы предоставить вознаграждение нашедшему собаку. Представители перевозчика также добавили, что находятся на связи с хозяевами и службами аэропорта, и напомнили внешний вид животного: небольшой размер, короткие черно-белые лапы, розовый ошейник с номером телефона.
В аэропорту Домодедово ищут собаку, сбежавшую при погрузке в самолет
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