Побег собаки Евы в Домодедово попал на видео

Побег собаки в аэропорту Домодедово попал на видео. На кадрах видно, как животное по кличке Ева выбралось на волю.

Собака перегрызла хомуты переноски и открыла решетку еще до погрузки на самолет. Механических повреждений на переноске нет. Грузчики питомца не заметили. Сейчас поиски собаки продолжаются.

Ранее сообщалось, что оперативная группа с кинологами и волонтерами ищет пропавшую собаку Еву в аэропорту Домодедово. В нее вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Поисковикам были направлены снимки собаки.