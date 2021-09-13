Прокуратура проверит сообщения о потерянной собаке в аэропорту Домодедово

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Домодедово"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после информации о сданной в багаж и потерянной в аэропорту Домодедово собаке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных в международном аэропорту Домодедово", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 10 сентября пассажиры рейса Москва – Симферополь сдали в багаж собаку в специальной переноске, однако по прибытии животного на борту не оказалось.

Отмечается, что проверка случившегося поручена Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае нарушений будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что оперативная группа с кинологами и волонтерами ищет пропавшую собаку Еву в аэропорту Домодедово. В нее вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Поисковикам были направлены снимки собаки.

