Ученые назвали собак угрозой человечеству

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые из США установили, что собаки пагубно влияют на окружающую среду, потому что едят слишком много мяса, а также выделяют большое количество углекислого газа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин подсчитал, что примерно на 160 миллионов собак и кошек в США приходится от 25 до 30% воздействия на экологию страны. По его словам, в общей сложности количество выбросов достигает 64 миллионов тонн углекислого газа, что можно сравнить с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года. Он уточнил, что от собак больше вреда экологии, потому что они крупнее кошек.

Кроме того, профессор Пим Мартенс вычислил, сколько CO2 выделяет средних размеров собака весом 10–20 килограммов. По его словам, если пес живет в Нидерландах, то от 4,2 до 17 тонн, а если в Китае – от 3,7 до 19,1 тонны. В Японии же собаки выбрасывают в атмосферу 1,5–9,9 тонны углекислого газа.

Также специалист по питанию животных из Иллинойса Келли Суонсон рассказала, что ситуация не настолько критична, ведь большинство домашних животных питаются в основном кормом из субпродуктов пищевой промышленности. Людям необходимо перестать перекармливать собак, если они хотят помочь человечеству, заявила она.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола. Он подчеркнул, что еда со стола может вызвать у собаки отравление или другие пищевые расстройства, а слизанные с тарелки соусы могут негативно сказаться на печени и поджелудочной железе животного.