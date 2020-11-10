В Дептрансе дали советы по перевозке животных в общественном транспорте

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В департаменте транспорта рекомендуют перевозить домашних животных в личном автомобиле, но если такой возможности нет, то к поездке с питомцем на общественном транспорте стоит подготовиться. В своем Telegram-канале Дептранс опубликовал советы на такой случай.

Перед поездкой специалисты рекомендуют продумать маршрут и выбрать вариант с минимальным количеством пересадок. Также необходимо учитывать правила перевозки животных на каждом виде общественного транспорта, которым вы решите воспользоваться на своем пути.

"Например, если написано, что нужен намордник для собаки, значит, он должен быть. Во-первых, это закон. Во-вторых, питомец может быть добрейшим, но исключить лишние риски возникновения конфликтных ситуаций с другими пассажирами или проверяющими прежде всего в интересах человека: спокойный хозяин – спокойное животное", – говорится в сообщении.

Кроме того, в дорогу с собой нужно взять различные салфетки и пакеты для уборки, а также запасную подстилку или одноразовую пеленку в переноску. Для неспокойных питомцев можно перед поездкой использовать успокоительные препараты или обработать спреем с феромонами переноску или ошейник.

Бокс с кошкой специалисты рекомендуют накрывать непрозрачной тканью, дав возможность животному видеть только хозяина.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" собрала экспертную группу по перевозке животных. Экспертам представили существующую отечественную и международную практики в области перевозок животных, а также рассказали о собственном опыте авиакомпании.

Специалисты высказали предложения по повышению удобства и безопасности авиаперевозок животных и выступили за регулярный межведомственный обмен информацией.