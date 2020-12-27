Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола. Об этом сообщает РИА Новости.

"Праздничный стол всегда привлекает внимание собак: всевозможные вкусные закуски, манящие запахи. Мы постоянно говорим о том, что человеческая еда не подходит собакам. Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола", – заявил Голубев.

Он подчеркнул, что еда со стола может вызвать у собаки отравление или другие пищевые расстройства, а слизанные с тарелки соусы могут негативно сказаться на печени и поджелудочной железе животного. Специалист уточнил, что со стола также не следует давать кости, которые собака не в состоянии переварить.

Также Голубев попросил хозяев воздержаться от угощений сладостями. По его словам, в продуктах с содержанием шоколада находится теобромин, который наносит вред желудку и другим органам собаки.

"У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Опаснее всего то, что собаки его очень любят. Поэтому будьте внимательны, если планируете ставить сладости на праздничный стол", – сказал кинолог.

Специалист также посоветовал держать подальше фруктовую тарелку, на которой присутствуют виноград и гранат. Если есть желание сделать питомца участником праздничного застолья, то лучше купить специальное угощение для собак или отварить мясо с овощами, уточнил Голубев.

Ранее Голубев рассказал о пяти популярных мифах о собаках. К таким он отнес виляющий хвост, уточнив, что он может указывать не только о радости питомца, но и о его неуверенности и страхе.

По его словам, значение имеет то, как высоко поднимает хвост собака. Если хвост поднят наполовину, собака расслаблена и спокойна, если хвост чуть ниже – это может означать беспокойство, плохое самочувствие и покорность, если выше – собака тревожна и чувствует себя доминирующей.

