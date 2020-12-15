Кинологи рекомендовали не пытаться успокоить испуганную фейерверком собаку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендовал владельцам собак не успокаивать испуганного фейерверком питомца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Не нужно насильно подводить собаку к окну, чтобы показать салют. Когда собака боится, не хвалите и не поощряйте ее, ведите себя спокойно и уверенно. Если она хочет спрятаться за вас, позвольте ей это сделать, но не нужно ее наглаживать и успокаивать, поскольку вы можете закрепить этот страх своим поощрением", – заявил Голубев.

Специалист добавил, что собаке нужно дать возможность найти укромное безопасное место, в котором она дождется окончания салюта. Голубев посоветовал заранее подготовить любимую лежанку питомца и игрушки, а также постараться плотно закрыть окна.

По словам кинолога, во время салюта также не стоит резко бежать к окну, поскольку эта реакция может еще сильнее напугать питомца. Он рекомендовал хозяевам животных, у которых сильная боязнь фейерверков, заранее обратиться к ветеринару.

"Врач может прописать успокоительные капли, в составе которых содержатся натуральные седативные травы. Эти лекарства необходимо давать заранее из-за накопительного эффекта, поэтому не откладывайте визит в клинику на самый последний день", – добавил президент РКФ.

Ранее Голубев рассказал о пяти популярных мифах о собаках. Одним из таких мифов является мнение о том, что виляющий хвост – это признак радости. Специалист уточнил, что собака таким образом может выражать страх, неуверенность и предупреждение о том, что может укусить.

По его словам, значение имеет то, как высоко поднимает хвост собака. Если хвост поднят наполовину, собака расслаблена и спокойна, если хвост чуть ниже – это может означать беспокойство, плохое самочувствие и покорность, если выше – собака тревожна и чувствует себя доминирующей.