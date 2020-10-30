Генетическое исследование раскрыло историю отношений человека и собак

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Ученые завершили крупнейшее генетическое исследование древних собак. Они выяснили, что 11 тысяч лет назад в разных частях света существовали пять типов псов, говорится в журнале Science.

Известно, что все домашние собаки и современный серый волк произошли от общего предка, однако, когда именно случилось их разделение, еще не выяснили. Некоторые исследователи предполагают, что приручение волков человеком началось свыше ста тысяч лет назад, но большинство специалистов уверены, что между 40 и 20 тысячами лет назад волки сами привязались к человеческим поселениям.

Исследованием этого вопроса начала заниматься международная команда, куда вошла 21 страна, включая Россию. Ученые обобщили генетические данные по 32 находкам древних собак возрастом от 100 до 11 тысяч лет из Сибири, Европы и Ближнего Востока.

Они выяснили, что все древние собаки имеют общую родословную, отличную от современных волков. В то же время точное время и место одомашнивания установить не удалось. Согласно исследованию, 11 тысяч лет назад собаки были уже сильно диверсифицированы – ученые установили по крайней мере пять основных генетических линий, которые легли в основу большинства современных пород. В связи с этим специалисты пришли к выводу, что процесс приручения начался задолго до этого момента.

Ранее археологи из Университета Сиены раскопали останки животного, которое может быть одной из первых в мире одомашненных собак. Обнаружили их в двух палеолитических пещерах на юге Италии.

Согласно исследованиям, домашняя собака была мельче дикого волка. Генетически они стали разделяться примерно 20–30 тысяч лет назад, и одомашнивание сыграло ключевую роль в этом процессе.