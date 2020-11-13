Кинологи назвали пять распространенных мифов о собаках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о пяти популярных мифах о собаках, сообщает Агентство "Москва".
Одним из таких мифов является мнение о том, что виляющий хвост – это признак радости. "Помимо выражения радости, виляющий хвост может быть признаком страха, неуверенности, а также предупреждением о том, что собака может укусить", – сказал кинолог.
По его словам, значение имеет то, как высоко поднимает хвост собака. Если хвост поднят наполовину, собака расслаблена и спокойна, если хвост чуть ниже – это может означать беспокойство, плохое самочувствие и покорность, если выше – собака тревожна и чувствует себя доминирующей.
"Не нужно подходить и гладить собаку, если она просто виляет хвостом. Настоящий призыв к ласке – это если собака виляет хвостом, одновременно приседая, подставляя живот и спину для поглаживаний", – сказал кинолог.
Еще одним популярным мифом является безопасность человеческой еды для собак. Собака нуждается в сбалансированном питании, которое должно подбираться совместно с ветеринарным врачом.
Также популярно заблуждение о мокром носе как признаке здоровья собаки. "В течение дня нос может быть и сухим, и влажным, поскольку, например, питомец только что отошел от батареи или вентилятора, а потом попил воды и намочил его",– пояснил эксперт.
"Если собака заболела, вы заметите не только сухой и горячий нос – признак повышенной температуры, но также и изменения в поведении: отказ от пищи, снижение активности и другие", – пояснил Голубев.
Кроме того, бытует ошибочное мнение, что собаке для здоровья необходимо рожать. Эксперт отметил, что беременность и роды могут активировать хронические заболевания, истощающие организм.
Также ошибочно мнение, что взрослую собаку нельзя обучить командам, рассказал кинолог. "Воспитание и обучение взрослой собаки реально, но требует немного больше времени и специального подхода", – заключил глава РКФ.
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