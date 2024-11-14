Жители США пытались получить страховку через инсценировку нападения медведя

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Житель Лос-Анджелеса переодевался в костюм медведя, чтобы вместе с тремя знакомыми людьми инсценировать нападение хищника на машины и получить страховку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент по расследованию страховых дел штата Калифорния.

В конце января двое фигурантов дела обратились в страховую компанию с требованием возместить ущерб. Они утверждали, что их автомобиль Rolls Royce Ghost был поврежден медведем, который проник в салон через открытое окно. В качестве доказательства они предоставили видеозапись.

Страховая компания заподозрила мошенничество и обратилась в департамент. Следствие доказало, что медведь на самом деле был человеком в костюме.

Кроме того, следователи выявили еще два заявления в страховые организации от тех же людей. В этих обращениях были указаны те же дата и место происшествия, но речь шла о повреждении двух разных транспортных средств.

После того как был выдан ордер на обыск, в доме подозреваемых нашли костюм медведя. Всех участников дела задержали, им предъявили обвинения в страховом мошенничестве и сговоре.

По подсчетам специалистов, общий размер ущерба, причиненного страховым организациям, превысил 140 тысяч долларов.

Между тем на курильском острове Итуруп двое мужчин госпитализированы после нападения бурого медведя. Животное напало на людей 12 ноября. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель, которые шли по туристическому маршруту на Белые скалы.