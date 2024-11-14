В Швеции лось в автосалоне разбил два раритетных BMW

Фото: youtube.com/Schmiedmann Specialist in BMW

В Швеции лось проник в салон классических автомобилей BMW и разбил два дорогостоящих автомобиля. Об этом сообщил портал motor1.com со ссылкой на слова генерального директора компании по продаже раритетных авто Виктора Ортегрена.

По его словам, в помещение внезапно ворвался лось и начал наносить удары передними копытами по недавно отреставрированному автомобилю BMW 850i. В результате капот машины был поврежден, а в передней панели образовалась дыра. Затем животное повредило второй автомобиль.

После произошедшего лось вышел на улицу и убежал в лес. Директор рассказал, что он расстроен из-за инцидента, но рад, что от лося не пострадали люди.

Ранее в американском штате Колорадо медвежонок проник в столовую школы и съел продукты, которые оставили ученики на столах. Полицейские прибыли на место и эвакуировали школьников, а спасатели усыпили хищника. Затем специалисты перевезли его в безопасное место, где он сможет найти пищу.