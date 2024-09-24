Медвежонок забрался в столовую средней школы Колорадо

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Pitkin country sheriff’s office

В штате Колорадо медвежонок проник в столовую школы и съел продукты, которые оставили ученики на столах. Об инциденте сообщило агентство UPI.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и провели эвакуацию учащихся в другие здания кампуса. В это время спасатели пытались выманить животное из здания.

Экстренные службы усыпили хищника, после чего перевезли его в безопасное место, где он сможет найти пищу.

Местные полицейские предполагают, что животное попало в школу в выходные дни через открытую дверь вместе с медведицей и еще одним медвежонком, которые покинули здание к моменту прихода учеников.

Ранее в столичном районе Ростокино заметили хромающего лося. Около часа он гулял между жилых домов и автомобилей. Очевидцы предположили, что он вышел в городскую среду из национального парка "Лосиный остров". Позже особь вернулась в лес, о чем сообщил Депприроды.

