24 сентября, 17:43В мире
Медвежонок забрался в столовую средней школы Колорадо
Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Pitkin country sheriff’s office
В штате Колорадо медвежонок проник в столовую школы и съел продукты, которые оставили ученики на столах. Об инциденте сообщило агентство UPI.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и провели эвакуацию учащихся в другие здания кампуса. В это время спасатели пытались выманить животное из здания.
Экстренные службы усыпили хищника, после чего перевезли его в безопасное место, где он сможет найти пищу.
Местные полицейские предполагают, что животное попало в школу в выходные дни через открытую дверь вместе с медведицей и еще одним медвежонком, которые покинули здание к моменту прихода учеников.
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