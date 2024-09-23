Замеченный в СВАО Москвы лось ушел в парк "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Лось, который ранее был замечен в столичном районе Ростокино, вернулся в лес национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Днем 23 сентября хромающего лося заметили местные жители на северо-западе столицы. Очевидцы сняли на видео, как лось прогуливается среди жилых домов и автомобилей. Предположительно, животное могло выбежать из национального парка "Лосиный остров".

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как вести себя при встрее с лосем. Он порекомендовал не совершать резких движений и не пытаться приблизиться к животному. Если же сам лось заметил прохожего, прижал уши и начал двигаться в сторону человека, то нужно визуально увеличиться в объеме, например, поднять куртку над головой и раскачиваться из стороны в сторону.