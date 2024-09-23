Хромающий лось замечен на севере-востоке Москвы

Видео: Москва 24

Хромающего лося заметили очевидцы в столичном районе Ростокино. Местные жители увидели его около станции Московского центрального кольца.

Лось ходил по улицам. Предположительно, он мог выбежать из нацпарка "Лосиный остров". В настоящее время рогатого ищет полиция.

Между тем, по словам биолога Павла Глазкова, при встрече с лосем ни в коем случае нельзя совершать резких движений и пытаться приблизиться к нему. Специалист посоветовал автомобилистам быть особенно внимательными на дорогах и снижать скорость в темное время суток. Если сам лось заметил прохожего, прижал уши и начинает подходить, нужно визуально увеличиться в размере.

Ранее сообщалось, что лось, которого москвичи заметили за купанием в пруду в Новогирееве, до этого хотел зайти в школу с другой особью. Как рассказала очевидица, изначально лосей было двое и они хотели проникнуть в школу, однако испугались и разбежались в разные стороны. Так, один ушел в неизвестном направлении, а второй отправился купаться в пруду.

