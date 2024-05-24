24 мая, 10:33Происшествия
Движение частично перекрыли на МКАД из-за ДТП с лосем
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
На внешней стороне нулевого километра МКАД затруднено движение из-за ДТП с лосем, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
По предварительным данным, животное сбил грузовик. Сейчас травмированный лось лежит на проезжей части.
Движение в сторону центра по шоссе Энтузиастов осложнено. Автомобилисты передвигаются по двум полосам. Их призвали выбирать альтернативные маршруты.
Ранее трактор и трамвай маршрута № 17 столкнулись на улице Академика Королева в Москве. По предварительным данным, водитель трактора не уступил дорогу трамваю, из-за чего произошел сход первой и второй тележек трамвайного вагона.
До этого водитель автомобиля Toyota сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм.
Автомобиль перевернулся на пересечении улиц Хлобыстова и Паперника