Движение частично перекрыли на МКАД из-за ДТП с лосем

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На внешней стороне нулевого километра МКАД затруднено движение из-за ДТП с лосем, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По предварительным данным, животное сбил грузовик. Сейчас травмированный лось лежит на проезжей части.

Движение в сторону центра по шоссе Энтузиастов осложнено. Автомобилисты передвигаются по двум полосам. Их призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее трактор и трамвай маршрута № 17 столкнулись на улице Академика Королева в Москве. По предварительным данным, водитель трактора не уступил дорогу трамваю, из-за чего произошел сход первой и второй тележек трамвайного вагона.

До этого водитель автомобиля Toyota сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм.