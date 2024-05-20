Автомобилист сбил человека на моноколесе на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве в ночь на 20 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось около 23:25 19 мая.

"Водитель, передвигающийся на моноколесе, совершил столкновение с автомобилем "Тойота", следовавшим в попутном направлении, с последующим столкновением с автомобилями "Мерседес" и "Джили" (каршеринг)", – говорится в сообщении.

В результате мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего столичная Госавтоинспекция организовала проверку.

Ранее три человека пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на улице Тарусской в Москве. Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В момент аварии пострадавшие находились в салоне машины.

