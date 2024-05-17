Суд приговорил сбившего людей на тротуаре в Москве мужчину к 3 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мужчина, который за рулем Mercedes сбил несколько человек на тротуаре в центре Москвы, был приговорен к трем годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Гособвинитель во время судебных прений требовал назначить Фариду Нурмамедову пять лет колонии общего режима с лишением права занимать должность, связанную с управлением транспортных средств, сроком на два года 11 месяцев.

ДТП в центре Москвы, на Большой Никитской улице, произошло 29 сентября 2023 года. Автомобиль Mercedes изменил траекторию движения, выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате аварии несовершеннолетней и еще одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью. При этом изначально медпомощь оказывалась пяти пострадавшим.

После произошедшего столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил в отношении водителя уголовное дело. Позже стало известно, что мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, но отказался от медицинского освидетельствования. До оглашения приговора мужчина находился под домашним арестом.

