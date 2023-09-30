Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста водителю, устроившему ДТП на улице Большой Никитской. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в центре Москвы накануне вечером. Водитель автомобиля марки Mercedes наехал на группу прохожих, находившихся на тротуаре. В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых не достигли 18-летия.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административно округа Таганский районный суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, совершившего ДТП на Большой Никитской, меру пресечения в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении прокуратуры.

После произошедшего столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил в отношении водителя уголовное дело. Позже стало известно, что мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, но отказался от медицинского освидетельствования.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль установление обстоятельств аварии.



Суд отправил под домашний арест виновника ДТП в центре Москвы