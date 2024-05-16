16 мая, 11:46Происшествия
Число погибших в ДТП с участием байкеров в Москве снизилось на 40% с начала года
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В Москве уменьшилось количество дорожных аварий с участием мотоциклистов, а также число пострадавших в результате таких происшествий. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.
Снижение на 7,6% числа ДТП с водителями мототранспорта было зафиксировано за 4 месяца текущего года. Кроме того, сотрудники ведомства обратили внимание и на изменение общего количества погибших и пострадавших в подобных авариях. Данные показатели снизились на 40 и 2,5% соответственно.
При этом в общей сложности за это время в столице было зарегистрировано 73 аварии с участием мототранспорта, в результате которых погибли 3 человека, еще 78 были травмированы.
Управление Госавтоинспекции Москвы призвало мотоциклистов сохранять предельный уровень внимания во время движения, не нарушать нормы дорожной безопасности, следить за соблюдением скоростного режима и соблюдать правила маневрирования.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая движение на Кутузовском проспекте в районе площади Победы было затруднено в результате столкновения нескольких автомобилей. Во время работы представителей оперативных служб на месте происшествия сотрудники Дептранса рекомендовали водителям заранее искать пути объезда.
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