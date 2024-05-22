Несколько автомобилей столкнулись на 29-м км Ленинградского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 29-м километре Ленинградского шоссе, в районе дома 366. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные городские службы. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение в сторону области затруднено. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее водитель автомобиля Toyota сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм.

До этого суд приговорил мужчину, который за рулем Mercedes сбил несколько человек на тротуаре в центре Москвы, к трем годам колонии.